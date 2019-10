Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi soferi de la Aeroportul International din Sibiu au demisionat, nemultumiti de salarii, reprezentantii aeroportului afirmand ca in octombrie a fost semnat noul contract colectiv de munca, iar acesta prevede ca, de la 1 ianuarie, se vor acorda majorari salariale intre 7 si 23 la suta, pe categorii…

- Job TV este un post local, cu emisie in București, care se va lansa in 2020 cu o investiție de 324.000 de lei (68.000 de euro), din care 200.000 de lei reprezinta finanțare prin StartUp Nation, iar 124.000 de lei, fonduri proprii. TVR HD se inchide. Sefii televiziunii publice vor cere retragerea…

- Oamenii de stiinta din Rusia sunt alarmati de moartea in masa a unor colonii de albine din tara, utilizarea necontrolata a pesticidelor fiind considerata cauza, relateaza DPA. "Problema este ca nu producem propriile pesticide", a declarat Yelena Saltikova de la Institutul rus de Biochimie si Genetica.…

- Specialiștii avertizeaza ca lucratul în ture de noapte poate avea repercusiuni asupra organismului. Chiar daca nu îți dai seama, un astfel de program haotic îți va deregla ceasul biologic ceea ce va declanșa o serie de probleme de sanatate.

- MediaSind TVR declanseaza luni greva prin exces de zel impotriva abuzurilor conducerii Televiziunii Nationale, potrivit unui comunicat al sindicatului, remis AGERPRES. "In conformitate cu Rezolutia adoptata de membrii Adunarii Generale a Sindicatului Roman al Jurnalistilor - Filiala MediaSind TVR din…

- Totul se pare ca ar fi inceput in noaptea de 27 spre 28 iulie atunci cand un incendiu a izbucnit la un imobil de pe strada Glad din Timișoara. Incendiul a cuprins una dintre camerele imobilului, iar focul a distrus anumite piese de mobilier. Proprietarul, cetațean roman de etnie roma, membru…

- Este a doua zi la rand cand angajații depoului CFR din Brașov fac greva. Oamenii sunt nemulțumiți ca salariile sunt prea mici. Cu toate acestea, in toamna acestui an veniturile lor ar urma sa fie majorate cu 15%. Ieri a fost prima zi in care angajații depoului au oprit activitatea. Potrivit…

- Pe langa lipsa permanenta a fortei de munca, cresterea de doua cifre a salariilor pe luna mai, publicata de Institutul Central de Statistica (KSH) din Ungaria, marti dimineata, poate fi explicata si printr-o noua accelerare a majorarilor salariale din sectorul public. Datele KSH arata ca salariile brute…