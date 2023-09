Stiri pe aceeasi tema

- Un detașament al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa (USAFE), compus din aproximativ 100 de militari și 4 aeronave F-16 Fighting Falcon, a sosit astazi in Baza 86 aeriana "Locotenent Gheorghe Mociornița" de la Borcea.

- Un detasament al Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa USAFE , compus din aproximativ 100 de militari si patru aeronave F 16 Fighting Falcon, au sosit vineri, 22 septembrie, in Baza 86 aeriana "Locotenent Gheorghe Mociornita" de la Borcea.Potrivit MApN, militarii americani vor…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a acuzat Statele Unite ca ”pun paie pe foc” in conflictul din Ucraina, care este atacata de Rusia, aliatul Teheranului, din 2022, relateaza News.ro . Raisi a avut un discurs virulent in fata Adunarii Generale a ONU, in care a spus ca atatarea tensiunilor si a violentei…

- Intrebat de ce a fost aleasa Romania pentru acest sistem cu totul nou, John Kerry a raspuns: „Pentru ca romanii au mai lucrat cu energia nucleara inainte, pentru ca au vrut sa faca acest lucru si pentru ca noi credem ca are sens”. El a explicat ca aceasta tehnologie presupune folosirea unor reactoare…

- Forțele Terestre ale Statelor Unite (US Army) au anunțat ca organizeaza, in perioada 28 august – 8 septembrie 2023, un exercițiu militar in Germania, Polonia și Romania, denumit Arcane Thunder 23, exercițiu in cadrul caruia urmeaza a fi testate cele mai noi tehnologii militare. Exercițiul Arcane Thunder…

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.

- Goana dupa aur, parte a visului american, a contaminat Europa la inceputul secolului XX, purtand peste Ocean sperantele a milioane de oameni. Au ajuns in SUA și mulți romani, printre care și moți din Munții Apuseni

- Klaus Iohannis il pune la punct pe Sorin Grindeanu in scandalul Bastroe. „Exista de mult intenția ucraineana de a folosi intr-un mod rezonabil Canalul Bastroe pentru a ieși la Marea Neagra. Daca se vor face lucrari sau nu ramane de vazut. Pana acum, totul a fost un mit, nu s-au facut lucrari de adancire,…