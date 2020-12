Adunările de peste patru persoane, interzise în Coreea de Sud Adunarile de peste patru persoane in timpul Craciunului si pe perioada vacantei de Anul Nou vor fi interzise, la nivel national, in Coreea de Sud, informeaza dpa. Regula va intra in vigoare joi si va fi mentinuta pana la 3 ianuarie, a declarat premierul Chung Sye-kyun, citat de agentia de presa Yonhap, potrivit Agerpres. Partiile de schi si alte facilitati dedicate sporturilor de iarna vor fi inchise Partiile de schi si alte facilitati dedicate sporturilor de iarna vor fi, de asemenea, inchise in respectiva perioada. Masura extinde o interdictie deja planificata pentru capitala Seul si zonele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

