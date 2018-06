Adunarea Generala a ONU cere Rusiei sa isi retraga trupele din Transnistria Adunarea Generala a ONU a adoptat, cu 64 de voturi "pentru" si 15 "impotriva" rezolutia Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana.



"Este un moment istoric - dupa 27 de ani Adunarea Generala ONU a confirmat ca prezenta militara rusa in Republica Moldova este ilegala si trebuie sa fie evacuata. Este un mic pas in scopul nostru mare - retragerea trupelor si munitiilor straine este pentru noi doar un element in construirea relatiilor de incredere cu toate tarile, bazate pe respect reciproc, intelegere si, bineinteles, pe legislatia internationala", a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

