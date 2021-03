Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din unitațile administrativ-teritoriale din județul Bacau au solicitat fonduri de la Administrația Fondului de Mediu pentru a realiza sistemul de iluminat public modern, economic in localitațile lor. Este vorba despre proiecte care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Au ascuns bunurile furate intr-un compartiment secret din scaunul cu rotile: Un barbat și o femeie din Șibot s-au ales cu dosar penal pentru furt Un barbat de 42 de ani și o tanara de 29 de ani, ambii din comuna Șibot sunt cercetați de polițiști pentru ca ar fi furat obiecte sanitare,…

- Zeci de medalii, fotografii cu autograf si alte articole de valoare au fost furate din Palatul Buckingham. Autorul furtului este chiar un angajat. Un angajat al Palatului Buckingham a fost condamnat la opt luni de inchisoare informeaza DPA, potrivit Agerpres . Obiectele pe care acesta le-a furat au…

- Politistii de frontiera de la Stanca, județul Iasi, au gasit trei autoturisme furate din Cehia cu doar cateva ore inainte. Potrivit Politiei de Frontiera, aceștia au depistat la un control trei mașini care fusesera introduse in bazele de date ca fiind semnalate furate din Cehia.

- Amenzi in valoare totala de circa 7.000 lei au fost aplicate de polițiștii din Prundu Bargaului, in urma unor acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție, dar și in trafic. In cadrul acțiunilor preventive desfașurate ieri, 2 decembrie, in intervalul orar 14.00-17.00, polițiștii Secției…