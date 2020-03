Adrian Streinu-Cercel vine cu cele mai NEGRE SCENARII: 'Coronavirusul din România are forma cea mai complicată, mai afectați sunt bărbații' Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca in prezent in Romania circula peste 300 de virusuri care se localizeaza in aparatul respirator, iar noul coronavirus afecteaza plamanii, datele aratand ca pana la 10 la suta dintre cazurile grave raman cu sechele. Streinu-Cercel afirma ca cei mai multi dintre cei infectati se vindeca insa fara sechele. "Sunt doua forme a coronavirusului, una mai ușoara și una mai complicata. Evident, in Italia este forma mai complicata, L, care este și in Romania. Babații sunt mai expuși decat femeile. In principal, plamanul este afectat de acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

