Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Alba a vorbit, joi, pentru prima data despre excluderea din partid a primarului din Ciugud, Gheorghe Damian. Acesta nu a oferit explicații concrete cu privire la ce i s-a imputat edilului, lansand mai dregraba o serie de aluzii. ”Nu este om de echipa”, a primit ”aprecieri” de la adversarii…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Primarul Timisoarei si-a facut o obisnuinta din a insulta si a eticheta jurnalistii, folosind de-a lungul timpului expresii ca "ultrapenibili", "nesimtiti", "idioti si idioate", "nu ne tragem in sireturi, cand o sa aveti cariera facuta de mine cu cinste si cu munca multa, atunci puteti sa va apropiati…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit oamenii de afaceri francezi prezenți la o intalnire la Primaria Timișoara in cursul acestei saptamani. Edilul a prezentat reabilitarile pasajelor Popa Șapca, Jiul și Michelangelo ca lucrari de ridicare a unor pasaje complet noi. Robu le-a spus celor prezenți…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…