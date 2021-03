Stiri pe aceeasi tema

- Votul final pe ambele bugete pentru 2021, de stat și al asigurarilor sociale a fost dat marți in Parlament. Pentru a intra in vigoare, legile trebuie promulgate de președintele Klaus Iohannis. Astfel ca documetele vor ajunge la președinte daca nu vor fi contestate de Opoziție la Curtea Constituționala.Ora…

- In trecut, liberalul Relu Fenechiu, care ocupa funcția de ministru al transporturilor, a facut o declaratie cel putin surprinzatoare. El a spus ca fostul premier Adrian Nastase a fost condamnat pentru o culpa foarte raspandita in Romania si anume finantarea ilegala a campaniilor electorale. Acest fapt…

- Rusia spune ca s-a straduit sa aiba relații cu Romania, insa Bucureștiul a refuzat-o, a declarat Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse. Kuzmin a vorbit despre scutul de la Deveselu și despre trupele militare NATO tot mai numeroase pe teritoriul țarii noastre. Klaus Iohannis a decis ca…

- Adrian Nastase l-a ințepat pe Klaus Iohannis aratand ca Parlamentul in configurația actuala s-ar putea sa nu fie Parlamentul pe care și l-a dorit, de fapt, președintele. In opinia lui Nastase, senatoarea Șoșoaca i-a oferit o mostra lui Iohannis despre „Parlamentul sau”. „Iohannis si-a dorit sa aiba…

- Medicul Monica Pop critica dur decizia autoritaților din Romania, care au stabilit ca președintele Klaus Iohannis nu va fi primul roman care se va vaccina anticoronavirus. Pop il da exemplu pe Joe Biden. Citește și: Florin Cițu anunța ca Romania PRIMEȘTE doze DOAR pentu 5 milioane de cetațeni:…

- Gigi Becali, 62 de ani, patronul echipei de fotbal FCSB, a reaparut in seara de Craciun la TV, dupa ce a disparut o perioada din viața publica. In primul sau interviu televizat, dupa aproape jumatate de an, oferit Romania TV, latifundiarul a insirat declaratii bulversante, amestecand politicul, criza…

- Fostul prim-ministru și lider PSD Adrian Nastase a lansat acuze dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Adrian Nastase se arata mulțumit de hotararea anunțata de la varful PSD , in vederea desemnarii viitorului premier. In acest context, fostul șef de Guvern l-a criticat fațiș pe șeful statului…

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca rezultatul alegerilor de duminica „a fost o veritabila moțiune de cenzura populara impotriva lui Klaus Iohannis”, explicand intr-o postare pe blog cauzele care au dus la eșecul prezidențial, in opinia sa. „(…) cateva observații rapide despre alegeri Se confirma…