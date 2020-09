Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care s-ar fi aruncat vineri dimineata de la etajul cinci al unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea, a murit in fata imobilului, au anuntat reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs la un bloc de pe Bulevardul…

- Tragedie in Capitala. Un barbat de 40 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al unui bloc de locuit de pe strada Albișoara. Nenorocirea s-a produs astaza, in jurul orei 13:20.Potrivit poliției, victima locuia impreuna cu mama sa și nu au avut conflicte.

- De cele mai multe ori, amantlacurile nu au un final tocmai fericit. Acesta este și cazul unui barbat din Iași, care s-a speriat atat de tare cand a fost prins de soțul femeii cu care se iubea, incat s-a aruncat de la etajul al treilea al blocului unde se afla.

- Ziarul Unirea Trupul femeii care s-ar fi aruncat in raul Mures, la Gambaș, gasit la peste 200 de km, in Arad: Femeia ar fi spus ca se va sinucide Trupul neinsufletit al unei femei din județul Alba, care s-ar fi aruncat in raul Mures, la Gambaș, in urma cu doua saptamani, a fost gasit la peste 200 de…

- Adolescentul britanic ce a aruncat un copil francez în vârsta de șase ani de pe platforma de la etajul zece al celebrei galerii de arta Tate Modern din Londra a fost condamnat la cel puțin 15 ani de închisoare, transmite Reuters. Jonty Bravery, care la momentul incidentului…