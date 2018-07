Adolescent spulberat de o maşină în Mamaia Un grav accident a avut loc, duminica noapte, in Mamaia, acolo unde potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 21:50, o femeie, de 31 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, din stațiunea Mamaia, pe banda 2, dinspre Navodari catre Constanța. Potrivit ziuaconstanta.ro, la un moment dat, ajungand in zona Butoaie, a surprins și accidentat grav un tanar, in varsta de 17 ani. Acesta se angajase in traversarea strazii, in fuga, prin loc nepermis și fara a se asigura, in zona marcajului pietonal, din partea stanga a conducatoarei auto. Politia Rutiera Constanta a declansat o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

