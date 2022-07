Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Crasna au depistat, marti, 19 iulie a.c., un autoturism care circula pe Drumul Judetean 191E, din directia Peceiu catre Banisor. La volanul masinii a fost identificat un barbat de 49 de ani, din comuna Sag. Testarea cu alcooltestul a evidentiat o alcoolemie de 0,51…

- Politistii Biroului Rutier au oprit pentru control la data de 10 iulie a.c., ora 13.25, un autoturism care circula pe Drumul Judetean 108 A, prin localitatea Romanasi. La volanul masinii se afla un barbat de 42 de ani, din comuna Romanasi. Testarea cu alcooltestul a evidentiat o alcoolemie de 0,43 mg/l…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Sanmihaiu Almasului, impreuna cu jandarm din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Salaj, au depistat, marti, 5 iulie a.c., in jurul orei 16.30, prin localitatea Romanasi, un tanar de 28 de ani, din comuna, care conducea autoturismul, desi nu detine permis d…

- Doi barbati si o femeie, din comuna Argetoaia, judetul Dolj, au ajuns la spital, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un parau. Accidentul a avut loc in localitatea Secu. “La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit ca un autoturism condus pe DJ 606 C, de un barbat…

- Sambata, 4 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au depistat in trafic, in localitatea Paușa, un autoturism, condus de un barbat de 26 de ani, din comuna Romanași. Polițiștii au efectuat verificari in baza de date și au constatat ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- Miercuri la ora 12.04, polițiștii din Jibou au fost solicitați sa intervina la un scandal in localitatea Rona. Ajunși la fața locului, polițiștii au aplanat in scurt timp scandalul și au identificat persoanele implicate. Din cercetari a reieșit ca, pe fondul unui conflict spontan, un barbat și o femeie,…

- In noaptea de vineri spre sambata (20 spre 21 mai a.c.), politistii Biroului Rutier au depistat pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Buciumi. Din verificari a reiesit ca tanarul nu detine permis de conducere penru nicio categorie…

- Miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din cercetari a reieșit ca un tanar de 33 de ani, din comuna Varsolt, conducea autoturismul pe Drumul Național 1H, iar intre localitațile Pericei…