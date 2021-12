Adio SF? Steven Spielberg face cel mai greu film din cariera lui! (VIDEO) „West Side Story („Poveste din cartierul de vest”) are parte de o reinterpretare moderna a celebrului musical, fiind o noua super producție 20th Century Studios, in regia lui Steven Spielberg. Chiar ca suna SF! Dupa ce a terminat ultimul sau film „The Post”, Spielberg a simțit ca este momentul potrivit sa se angajeze intr-un proiect ca „West Side Story”. Deși era inca in faza de planificare, viziunea regizorului a fost mai mult decat coerenta: o perspectiva proaspata, originala, unica asupra materialului. Categoric este cel mai greu film din cariera lui Spielberg și orecunoaște și el. Adevaru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

