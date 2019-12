Stiri pe aceeasi tema

- Campioana europeana si mondiala in exercitiu, Franta, a ratat iesirea din grupe la editia 2019 a turneului final de la Kumamoto. Danemarca a reusit sa invinga echipa care triumfa in intrecerea mondiala in urma cu doi ani, calificandu-se in dauna nationalei „Cocosului Galic“ in Grupele Principale.

- Franța, campioana mondiala și europeana, invinsa de Danemarca, nu prinde primele 12 locuri! Olanda a revenit cu Norvegia de la -4. Rusia și Spania, singurele echipe cu punctaj maxim in grupa. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin…

- România și Ungaria se dueleaza vineri, de la ora 12:00, într-o adevarata finala de calificare în Grupele Principale ale CM de handbal feminin din Japonia. În urma rezultatelor consemnate joi, tricolorele știu deja pe cine ar putea întâlni daca vor ajunge totuși în…

- Romania a pierdut in fata nationalei din Muntenegru, 26-27, la Mondialul de Handbal de la Kumamoto, dupa ce avusese avantaj de patru goluri in minutul 41! Selectionerul Tomas Ryde a mutat castigator, dar pentru echipa adversa, zadarnicind eforturile lui Neagu&Co.

- 29 - 24 cu Senegalul Dupa ce a fost calcata in picioare in primul meci, de selecționata Spaniei, Romania a bifat o prima victorie la actuala editie a Campionatului Mondial de handbal feminin , in Japonia, contra Senegalului . Fetele noastre conduse magistral de Cristina Neagu in teren, marcatoare…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost umilita de Spania cu scorul de 31-16 (16-9), sambata, la Kumamoto, in primul sau meci din Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele, decimate de absente, lipsite de omogenitate si neinspirate, au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost umilita de Spania cu scorul de 31-16 (16-9), sambata, la Kumamoto, in primul sau meci din Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia. Știre in curs de...

- Finala Champions League Asia e deja istorie. Aventura japoneza continua insa. Peste cateva zile debuteaza in Japonia Campionatul Mondial de handbal feminin. Gazda va fi orasul Kumamoto. Aflat la aproape 1.000 de kilometri departare de Saitama, unde Razvan Lucescu a castigat trofeul! GSP e singura redacție…