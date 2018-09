Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video)

Procuroarea Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru functia de sef al DNA, spune ca, daca este confirmata in functie, va face o evaluare o activitatii DNA, lucru pe care l-a si precizat in proiectul sau managerial.



Adina Florea spune ca a primit cu "foarte multa emotie" anuntul ca ministrul Tudorel Toader a ales-o pe ea dintre cei sase candidati pentru sefia DNA si a marturisit ca se simte "foarte onorata". Ea crede ca l-a convins pe ministru prin experienta profesionala pe care o are, inclusiv in actul de conducere, dar si prin proiectul managerial pe…