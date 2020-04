Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul competiției, Adda și Catalin au avut parte de momente tensionate, au fost cu nervii la pamant, s-au certat, au plans și au țipat unul la altul. A fost un cuplu controversat, iar fanii au comentat indelung apariția celor doi. Citeste si: Sorin Bontea si Razvan Fodor, primele declaratii…

- Cel de-al treilea sezon al show-ului „Asia Express“, de la Antena 1, si-a desemnat castigatorii. Doua echipe au luptat pentru premiul de 30.000 de euro: Speak si Stefania, Sorin Bontea si Razvan Fodor.

- Speak și Ștefania impreuna cu Razvan Fodor și Sorin Bontea s-au luptat pentru Marele Premiu la Asia Express, insa ”Reactoarele” au caștigat premiul de 30.000 de euro! Ocupanții locului 2 au și prima reacție in mediul online!

- Lupta in marea finala a avut loc intre echipa formata din Speak și Ștefania și echipa formata din Sorin Bontea și Razvan Fodor. Ambele echipe au fost extrem de competitive, insa norocul a fost de partea uneia singure. Razvan Fodor și Sorin Bontea sunt marii caștigatori de la Asia Express, sezonul 3,…

- Speak și Ștefania, unul dintre cuplurile preferate ale competiției Asia Express: Drumul Comorilor, au reușit sa ajunga in marea finala, insa nu și sa o caștige. Au caștigat, insa, ceva mult mai frumos: s-au logodit. Au descoperit ca sunt cu adevarat facuți unul pentru celalalt, iar Speak a simțit ca…

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Alex Abagiu și Radu Vladuț formeaza ultima echipa eliminata din semifinala Asia Express. Ancora a fost roșie, iar drumul celor doi in competiție se incheie inainte de finala. Astfel, cele trei echipe care ajung in finala sezonului 3 Asia Express sunt Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și Ștefania și…

- Speak s-a așezat in genunchi, cu inelul in mana și a intrebat-o pe Ștefania daca vrea sa fie soția lui. Tanara, plangand, a acceptat și și-a pus singura inelul pe deget. Citeste si: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un bloc din SUA. Speak si-a facut cruce, dar a filmat momentul de bungee…