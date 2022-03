Adelina Pestrițu și-a închis magazinul cu ceasuri de lux și diamante Adelina Pestrițu intampina probleme cu afacerea sa de lux! Diva online-ului, fosta vedeta de televiziune și-a inchis magazinul central ce se ocupa cu ceasuri de lux și bijuterii. Adelina Pestrițu, una dintre cele mai bine platite vedete din mediul online, a deschis impreuna cu Virgil Șteblea, soțul sau, un magazin fizic dupa ce a cunoscut succes in varianta de shop online, fara showroom de prezentare. Din pacate, acesta perioada in care economia nu prea duduie a lovit și spiritul intreprinzator al brunetei care, cel mai probabil, va continua sa lichideze stocul in varianta online. ”Leul” Dan… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

