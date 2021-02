Adela Popescu, pregătiri pentru al treilea bebeluș. La ce nume s-a gândit? Intrata in direct virtual in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Adela Popescu (34 de ani) a vorbit despre cea de-a treia sarcina și despre numele celui de-al treilea fiu. Prezentatoarea TV și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (44 de ani), mai au impreuna doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). „Copilul meu, acesta al treilea, face bine. Saracul nici nu știu daca e agitat sau nu e agitat sau daca pur și simplu ce se intampla in viața mea este atat de agitat incat nu mai sunt atenta la el. Crește. Am fost la ecografie, urmeaza sa fac morfologia de trimestrul 2, deci toata lumea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

