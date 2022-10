ISU Bihor:Buletin informativ - 07.10.2022

Nr. 243 Oradea, 07.10.2022 BULETIN INFORMATIV Incendiu de natura electrica, produs in Santion Un nou incendiu de natura electrica a izbucnit in dupa amiaza zilei de joi, 06 octombrie a.c., la o locuinta situata in localitatea Santion, comuna Bors, dupa ce, in urma cu o zi, un eveniment similar s a produs la o gospodarie… [citeste mai departe]