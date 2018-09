Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Munteanu este una dintre dansatoarele preferate ale maneliștilor. Recent, in cadrul unui interviu, bruneta a povestit cum a aflat ca iubitul ei o inșeala și cum acesta a parasit-o, deși era insarcinata. Mai mult, barbatul a incercat chiar sa o loveasca. „I-am scanat telefonul, am simtit… De la…

- Drama lui Cristian Dumitru, fostul politist infectat cu HIV, care a murit in spital, poate fi scenariul unui film. Cristian nu era casatorit și a fost ingrijit de Maria, o infirmiera care i-a stat alaturi pana in ultima clipa. Alaturi i-au ramas și cațiva prieteni polițiști, printre care și Valentin,…

- Actorul de origine latinoamericana Michael Pena se alatura la randul sau distributiei filmului 'Dora the Explorer', in care va interpreta rolul tatalui protagonistei, potrivit site-ului de specialitate The Hollywood Reporter, citat vineri de EFE. Cooptarea lui Michael Pena la acest…

- Vedeta irlandeza a artelor martiale mixte (MMA), Conor McGregor, a pledat vinovat joi la acuzatia de tulburare a ordinii publice in fata unui tribunal din Brooklyn, ceea ce face ca el sa evite procesul si inchisoarea, informeaza AFP si Reuters. In schimbul renuntarii la cele mai grave…

- Hillary Clinton, Cynthia Nixon si Rose McGowan sunt doar cateva nume mari prezente la OZY Fest 2018, care are loc in Central Park din New York, unde i-au criticat pe presedintele Trump si administratia sa, dar si pe Harvey Weinstein, scrie The Hollywood Reporter.La festivalul cultural de doua…

- Actorul Jeremy Irons, premiat cu Oscar si Emmy, va interpreta rolul principal in serialul "Watchmen", produs de HBO, potrivit The Hollywood Reporter (news.ro).El a fost ales pentru episodul-pilot scris de Damon Lindelof, scenaristul de la "The Leftovers". In timp ce postul de televiziune…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat ca MY HERO ONE’S JUSTICE, jocul de lupte 3D bazat pe populara franciza anime și manga, Weekly Shonen Jump®, se va lansa în luna octombrie al acestui an pentru PlayStation®4, Xbox One,…