Marius Manole, noul prezentator al emisiunii ”Intrebarea mesei rotunde” de la Pro TV, nu s-a ferit sa-i recunoasca lui Damian Draghici, la un ”schimb” de confidențe, ca are multe datorii, mai ales de anul trecut, Situația nu-l sperie deloc, caci, in același stil a trait toata viața sa. ”Toata viața am trait pe datorie, am trait toata viața ”pe caiet”. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frica de datorii, imi place sa am datorii. Asta e! Eu sunt și singur, nu am copii, nu moare nimeni daca n-am ce manca. Am datorii: la banca, la aia, la aia. Mi-am cumparat ce am vrut, am investit in ce am vrut, risc…