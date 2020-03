Stiri pe aceeasi tema

- Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, potrivit publicației Variety. “În aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pâna acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis sa ma autoizolez",…

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- Detroit Pistons a anunțat sâmbata ca unul dintre jucatorii sai a testat pozitiv pentru noul coronavirus. Acesta este al treilea caz în NBA, dupa Rudy Gobert și Donovan Mitchell Utah, ambii de la Utah Jazz.Pistons nu a facut public numele jucatorului, dar a precizat ca se afla sub atenția…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- Pacientul de 51 de ani confirmat cu coronavirus si internat la Craiova a fost testat pentru a doua oara, rezultatul fiind pozitiv, astfel ca el va ramane izolat in spital, afirma reprezentantii Prefecturii Dolj.

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Cazul unui cațel din Hong Kong contaminat cu COVID-19 demonstreaza ca temutul coronavirus e posibil sa se transmita de la om la animal. Patrupedul din rasa Pomeranian a fost testat de mai multe ori și, inclusiv astazi, a rezultat ca e purtator al virusului.