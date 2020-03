Stiri pe aceeasi tema

- In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus, Inspectoratul de Politie Judetean Braila a decis modificarea programului de lucru cu publicul pentru obtinerea cazierului juduciar.

- Primaria Municipiului Blaj anunța masuri luate la nivel local, conform recomandarilor Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus in Romania. De vineri, 13 martie, Bazinul acoperit de inot va fi inchis, pana in 31 martie, cu posibilitatea…

- Ministerul Educației a anunțat miercuri ca o școala din Alba Iulia are activitate suspendata parțial, in contextul epidemiei de gripa. Potrivit datelor transmise de minister, este vorba despre Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia. Reprezentanții IȘJ Alba au precizat, pentru Alba24.ro, ca la…

- Incepand cu data de 2 martie 2020 se modifica programul de lucru cu publicul la ghișeul de eliberare a certificatului de cazier judiciar, de la sediul Poliției Municipiului Lugoj. Astfel, cetațenii se pot prezenta la ghișeu pentru obținerea certificatului de cazier judiciar dupa urmatorul…

- Avand in vedere pericolul coronavirusului dar in contextul cresterii numarului cazurilor de imbolnavire prin infectii respiratorii acute si gripa in unitatile de invatamant, precum si atentionarilor Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu "diverse…

- Miercuri, 29 ianuarie, la sediul Primariei Mioveni, a fost organizata o intalnire cu reprezentanții conducerilor tuturor unitaților de invațamant din oraș, administratorii instituțiilor, medici și asistenți medicali arondați cabinetelor școlare. S-au discutat masuri administrative de prevenție pentru…

- PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR, IN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA: SEDIUL I.P.J GORJ, Targu Jiu, str.Traian , nr.2 21.12.2019 (sambata) – 09,00 -15,00 22.12.2019 (duminica) – 09,00 -13,00 23 – 24.12.2019…