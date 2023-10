Activitate informativ-preventivă la Școala Specială Nr. 3 Sărmașu Polițiști ai orașului Sarmașu au organizat joi, 19 octombrie, o intalnire informativ-preventiva cu elevi de diferite varste din cadrul Școlii Speciale Nr. 3 din localitate. "La activitate au participat aproximativ 30 de elevi, de diferite categorii de varsta, alaturi de cadre didactice, profesori psihopedagogi și reprezentanți ai Primariei locale. Principalul subiect dezbatut a fost prevenirea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 657 din 13 octombrie 2023 BULETIN DE PRESA Retinut de politisti Politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara Arges au continuat cercetarile intr un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente…

- Programul primariei „Initiere in sport", inceput cu 7 ani in urma, in care sunt implicate Arena Sepsi și bazinul de inot al orașului, se va derula incepand de luni, 8 octombrie, pe toata durata anului școlar. Purtatorul de cuvant al primariei Sf. Gheorghe, Vlad Manolachescu: Și in acest an școlar, copiii…

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Iernut, cu sprijinul Serviciului de Investigatii Criminale si al Serviciului Criminalistic, au desfasurat miercuri, 20 septembrie, trei perchezitii domiciliare in Cipau, la persoane banuite de camata. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…

- Polițiști ai Serviciului de Ordine Publica – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol alaturi de specialiști din cadrul Garzii Forestiere Brașov au efectuat mai multe verificari in perioada 6 august – 14 septembrie cu privire la modalitatea de utilizare a sistemului informatic SUMAL 2.0. și a…

- Ardeii iuți murați sunt gustoși, fie mancați ca atare, alaturi de anumite preparate, fie incluși in diferite rețete culinare. In plus, au și proprietați nutritive de care putem beneficia. Descopera cele mai bune rețete de ardei iuți murați.Ce beneficii au ardeii iuți murațiArdeii iuți se pot gasi in…

- 21 de elevi si studenti cu rezultate scolare remarcabile vor semna, astazi, documentele de primire a bursei de merit din partea Academiei Romane pentru anul scolar 2023-2024. Toti provin din medii defavorizate sau din familii cu situatii critice. Unii au povesti de viata impresionante, pe care le traiesc…

- Aproximativ trei milioane de elevi vor incepe noul an scolar luni, 11 septembrie, dar cadrele didactice au revenit de astazi, in activitate. Este al doilea an consecutiv organizat pe module de invatare, iar generatiile care intra acum in clasa a V-a, respectiv a VII-a, vor sustine examene de admitere…

- Ieri, 31 iulie a.c., agenții de poliție Kukulovari Raul și Chiorean Darius, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat o tanara, de 20 de ani, poziționata pe balustrada unui pod din Luduș, avand un comportament ingrijorator. Conștienți de gravitatea situației, colegii noștri…