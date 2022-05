Stiri pe aceeasi tema

- O activista din orașul Ekaterinburg și-a cusut gura cu ața și a ieșit sa protesteze de una singura, impotriva razboiul din Ucraina. Femeia a fost reținuta și dusa la o secție de poliție, despre aceasta a anunțat ieri, 4 mai, organizatia neguvernamentala OVD-Info, scrie SHOK .md.

- Volodomir Zelenski transmite un mesaj despre o posibila predare in razboiul cu Rusia. Președintele ucrainean a devenit ținta numarul 1 in razboiul din Ucraina, iar Vladimir Putin se pare ca nu renunța.

- Emmanuel Macron a declarat ca este de parere ca razboiul dintre Rusia și Ucraina se va duce in continuare. Liderul de la Paris a spus ca nu crede ca negocierile de pace vor veni cu o soluție reala.

- CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia,…

- Rusia a inregistrat pierderi uriașe in razboiul cu Ucraina. Situația este mai grav decat s-a așteptat insuși Vladimir Putin, președintele Rusiei. Armata Ucrainei a anunțat un nou blianț al morților in randul soldaților ruși, dar și in ce privește distrugerile provocate armatei inamice in razboiul inceput…

- Vladimir Putin a inițiat razboiul cu Ucraina și, implicit, atacul asupra acesteia. Kiev-ul este bombardat, iar oamenii fug spre cele mai apropiate țari. Sute de mașini cu numar de Ucraina se afla in acest moment la punctul de frontiera Palanca dintre Ucraina și Republica Moldova, potrivit imaginilor…