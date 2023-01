Acţiunile majorităţii companiilor din Grupul Adani au continuat luni să înregistreze pierderi puternice, pierderile au ajuns la 65 de miliarde de dolari Adani Enterprises a redus unele dintre castigurile din prima parte a tranzactiilor si a inchis luni in urcare cu 4,76%. Aceasta crestere, pe fondul vanzariilor de actiuni ale majoritatii afiliatelor Adani, a venit dupa ce grupul a publicat in weekend un raspuns lung de peste 400 de pagini la raportul Hindenburg. Compania a anuntat ca isi va exercita drepturile de ”a urmari remedii” pentru a-si proteja investitorii ”in fata tuturor autoritatilor competente”. Pretul actiunilor Adani Enterprises ramane cu peste 25% mai mic in aceasta luna, au aratat datele Refinitiv. Compania a continuat o vanzare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

