Stiri pe aceeasi tema

- Soferii a peste trei sute de microbuze de pe rutele interurbane au parcat in Piata Marii Adunari Nationale, nemultumiti de faptul ca autoritatile tergiverseaza majorarea tarifelor de calatorie, pe care o cer de mai multa vreme. In centrul orasului s-au format ambuteiaje, transmite IPN.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca de astazi va fi suspendat traficul rutier pe str. Cetatea Chilia la intersecția strazilor Titulescu și Cetatea Chilia cu Busuiocești. Masura este impusa de executarea lucrarilor de pozare a rețelelor de apeduct pe strazile nominalizate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. In acest județ, DN18B este la aceasta ora blocat la kilometrul 5+900 de metri, in zona localitații Groși, dupa ce un tir a ramas imobilizat (de-a…

- Trafic sistat la intersecția strazii 31 August 1989 cu strada Aleksandr Pușkin din Capitala. Circulatia va fi oprita in perioada 8-10 noiembrie.In acest context, transportul public va fi redirectionat dupa cum urmeaza:- Troleibuzul nr. 2 va circula: de pe strada Gh.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18:00, circulatia rutiera este restrictionata pe banda numarul doi alternativ in ambele sensuri pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 193 si 212, in zona Murfatlar Constanta, din…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s-a produs in municipiul Iasi, in zona Podu Ros. Potrivit martorilor, copilul ar fi traversat prin loc nepermis, moment in care ar fi fost acrosat de un autoturism. In aceste momente, copilul este inconstient. Medicii ii acorda primele ingrijiri medicale. La…

- Transportatorii au protestat, astazi, in Piața Marii Adunari Naționale, dar și in mai multe sate și centre raionale, impotriva refuzului Ministerului Economiei de a majora tarifele pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane. In context, prim-ministra Maia Sandu le-a recomandat acestora…

- Accident grav in Maramures. Impact frontal intre un TIR si o autoutilitara. Doua persoane au fost ranite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN1C Baia Mare – Prislop, in zona localitatii Finteusu Mare, judetul Maramures,…