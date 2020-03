Acționarii Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote) au decis, in data de 12 februarie 2020, reducerea capitalului social cu peste 2,74 miliarde de lei pentru a acoperi pierderile contabile ale companiei, potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial. In plus, acționarii au decis și reducerea valorii nominale de la 10 lei la 4,84 lei pe acțiune, in timp ce numarul de acțiuni ramane constant, se precizeaza in document.