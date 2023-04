Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-26 martie, la Resita s-a disputat Campionatul National Scolar la lupte, una dintre competitiile extrem de interesante si importante ale sezonului. Duminica s-a incheiat marea finala, iar LPS Petrache Triscu Craiova se poate lauda cu mai multe reusite de exceptie, printre care si doua…

- Sambata seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Minaur și-a propus sa obțina cele trei puncte, a și reușit acest lucru, chiar daca a fost mult de munca pentru acest deziderat.…

- In perioada 14-15 martie 2023 , la Bascov județul Arges , s-a desfașurat competiția sportiva" Cupa Romaniei " destinat halterofililor juniori I. și juniori III . (etapa de calificare ). C.S.S Targu Mureș a fost reprezentat de urmatorii sportivi : Zsigmond IzsakMarosi EvelinDoczi Ors In urma rezultatelor…

- Imnul Romaniei a rasunat din nou in Sala Polivalenta, de aceasta data pentru Amina Roxana Capezan care s-a impus in finala categoriei 65kg ???? Urmeaza inca doua zile cu șanse la medalii pentru delegația noastra! Hai Romania! Bafta sa fie cu voi Source

- Sportivul Denis Florin Mihai a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de lupte Under-23, gazduite de Sala Polivalenta de la Bucuresti, marti seara, dupa ce l-a invins in finala cat. 55 kg, la greco-romane, pe armeanul Karapet Manvelian.Mihai trecuse, luni, in sferturi pe moldoveanul Leonid…

- Sala Polivalenta din București gazduiește, in aceasta saptamana, intrecerile Campionatului European de lupte, rezervat sportivilor cu varsta sub 23 de ani. Primii care au intrat in concurs sunt luptatorii de la greco-romane. La competiție participa și doi sportivi de la CSS-CSM Tg.Mureș, Biro Krisztian…

- Ronin Training Academy a participat la Campionatul National de Ju Jitsu 16-19.02.2023 desfasurat la Giurgiu in sala Polivalenta unde au fost prezente 24 de cluburi Academia Ronin a participat la proba de ne-waza cu un numar de 11 sportivi in 21 de categorii diferite de varsta si greutate aducand acasa…

- In perioada 12.01.2023 – 15.01.2023 la Targu Mureș, in bazinul Olimpic se vor infrunta cinci echipe. Echipele joaca in sistem tur-retur, orasul nostru va gazdui turul competitiei.Iata si programul echipei noastre:Etapa a II-a – Vineri, 13.01.2023CSM Targu Mureș – CSA Steaua B.A. București – Ora 18:30Etapa…