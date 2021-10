ACS Banat Girls caută fete pentru fotbalul din județ REȘIȚA – Oficialii de la ACS Banat Girls fac o selecție sambata, 16 octombrie, intre orele 13:00-15:00, la Sala Polivalenta, pentru a gasit tinere talente pentru fotbalul feminin! „Avem un turneu de preselecție pentru junioarele Under 18, deoarece nu vrem sa moara fotbalul feminin in Caraș-Severin. Acest proiect, intitulat «Banatencele joaca fotbal», este derulat de ACS Banat Girls Reșița, cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. Prima actiune din cadrul acestui proiect are loc sambata. Am inceput destul de tarziu, dar ne bucuram totusi ca inca putem sa derulam aceasta activitate pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 50 de cluburi afiliate la Asociația Județeana de Fotbal Salaj, reprezentand nu mai puțin de 75 de echipe de copii, juniori și seniori, au primit joi, 14 octombrie, mingi și echipamente sportive noi, grație unei finanțari de 250.000 de lei asigurate de la bugetul Consiliului Județean Salaj. „Va…

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 de la Durango (Mexic), dupa ce a fost invinsa de echipa Braziliei cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-12), miercuri, in meciul pentru pozitiile 5-6. Astfel, tricolorele au egalat cea mai buna performanta a…

- EFTIMIE MURGU – A IV-a ediție a Cupei „Morilor de apa” la minifotbal se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, in zilele de 11 și 12 septembrie, pe terenul sintetic din localitatea Eftimie Murgu! Zece echipe de copii din Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara se vor intrece, imparțite in doua grupe,…

- Pregatirile pentru Transylvania Open WTA250 au început! Oficialii WTA au facut, alaturi de organizatori, mai multe vizite la BT Arena. Doua terenuri de joc vor fi amenajate în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ele vor fi complet separate, o premiera în producția de…

- Final de era in fotbalul feminin! Legendara Carli Lloyd, care evolueaza pe postul de mijlocas, si-a anuntat retragerea din activitate, la 39 de ani.Carli Lloyd este legitimata in prezent la echipa NJ/NY Gotham.

- Evenimentul s a disputat in Piateta Perla din Mamaia si a adunat 12 echipe nationale din 11 tari, printre care si Romania.Turneul de baschet feminin 3X3 de la Constanta, FIBA 3x3 Europe Qualifier, care a fost si etapa din circuitul mondial feminin la baschet 3x3, i a revenit echipei Germaniei, care…

- REȘIȚA. Antrenorii de la ACS Banat Girls Reșița organizeaza vineri, de la ora 17:00, o selecție pentru formarea echipelor de U15 și U13, la fotbal feminin. Fetele care nu pot ajunge la selecția de la Storia del Calcio pot contacta clubul pe pagina de Facebook! „Dupa un an in care am așteptat reluarea…

- Trofeul Campionatului European de volei feminin, care va fi gazduit de Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia, a fost prezentat, marti, suporterilor echipei nationale din Bucuresti in cadrul unui eveniment organizat la un mall din Capitala. La eveniment au participat componentele primei reprezentative,…