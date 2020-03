Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza pandemica de coronavirus in Romania, unele primarii iși vad in continuare nestingherite de activitate. Problema nu este ca muncesc, insa, ci ca agenda de prioritați a ramas neschimbata in ciuda a tot ceea ce se intampla in jurul lor.

- La aproximativ 70 de kilometri de Alba Iulia se pregatește deschiderea unui aquapark pe 41 de hectare, cu ștrand și terenuri de sport in aer liber și acoperite. Capacitatea va fi de peste 8000 de persoane, complexul de agrement și sport fiind de importanța regionala. Zona vizata este nord-vestul municipiului…

- Toate cele cinci terenuri vor avea forma dreptunghiulara, cu lungimea de 40 de metri si latimea de 20 de metri, in jurul terenul urmand a fi amenajata o zona de siguranta. Fiecare teren va fi imprejmuit cu plasa bordurata si stalpi metalici. Gardul va avea o inaltime de sase metri in spatele portilor…

- Pe 20 decembrie 2019 municipalitatea ieseana a deschis ofertele primite la licitatia pentru incredintarea lucrarilor respective. Valoarea totala a devizelor generale pentru cele cinci terenuri de sport este de 2.494.974,24 lei, fara TVA. Procedura de achizitie publica a atras ofertele a trei firme:…

- Comedia de familie „5GANG: Un altfel de Craciun” ramane pe primul loc in box office-ul romanesc, pentru a doua saptamana la rand. Succesul nu vine niciodata fara numeroase ore de munca și nopți nedormite in spate. Filmarile pentru lungmetrajul „5GANG: Un altfel de Craciun”, regizat de Matei Dima, s-au…

- Aproximativ 100 de mii de maturi și copii au vizitat parcul de distracții OrheiLand, in cele doua saptamani de la deschiderea Targului de Craciun de la Orhei. Aceștia au profitat de ofertele gratuite de la OrheiLand – fabrica bunei dispoziții din Moldova.

- In sezonul de iarna, startul caruia a fost dat la 21 decembrie, odata cu inaugurarea Targului de Craciun, OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, a fost vizitat de circa 100 de mii de oameni și copii. Aceștia au profitat din plin de tot ceea ce propune, absolut gratuit, OrheiLand…

- La circa sapte luni de cand a fost publicata initial in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice si la circa alte doua luni de cand a fost desemnat un castigator, in final, licitatia pentru reabilitarea Cazinoului figureaza in SEAP ca fiind finalizata, iar contractul atribuit.Cu toate ca semnarea…