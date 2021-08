Aceasta este Burevestnik, racheta rusească ce-i sperie pe americani Noi imagini de satelit obtinute de CNN arata ca Rusia ar putea pregati un alt test cu noua sa racheta de croaziera cu propulsie nucleara, cunoscuta sub numele de „Skyfall”, o arma controversata conceputa pentru a invinge sistemele de aparare ale SUA, potrivit postului american de televiziune. Fotografiile, capturate la 16 august de societatea comerciala pentru imagini prin satelit Capella Space, ofera „puternice indicii ca Rusia se pregatea sa testeze o racheta de croaziera cu propulsie nucleara” de pe o platforma cunoscuta situata in apropierea Cercului Polar, au declarat experti de la Institutul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

