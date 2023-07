Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este dificila sambata dimineața pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre mare, dupa doua tamponari lanț. S-au format coloane de mașini de 2 – 3 kilometri. Și pe DN1 se circula ingreunat, fiind blocaje in zonele Comarnic și Bușteni. Pe Autostrada A2 București – Constanța au avut loc in aceasta…

- Incidentul a avut loc sambata, 15 iulie, in jurul orei 11.10, in zona localitații Fundulea, județul Calarași. Nu au rezultat victime, insa circulația rutiera se desfasoara ingreunat la intrarea in Capitala, formandu-se coloane de mașini pe mai mulți kilometri.O mașina a luat foc in mers pe Autostrada…

- Traficul se desfasoara ingreunat, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, circulandu-se in coloana la kilometrii 59 si 184, din cauza a doua accidente in care au fost implicate mai multe masini. Citește și: Frigidere murdare și alimente stricate in localurile de pe litoral „Valori de trafic ridicate…

- Circulația este dificila sambata dimineața pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre mare, dupa doua tamponari lanț. S-au format coloane de mașini de 2 - 3 kilometri. Și pe DN1 se circula ingreunat, fiind blocaje in zonele Comarnic și Bușteni.

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni seara, pe DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Un sofer de 18 ani a acrosat cu masina au autoturism de teren care s-a rasturnat, apoi a lovit alta masina, condusa de o fata de 19 ani. Soferul vehiculului rasturnat a fost ranit, transmite…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni seara, pe DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Un sofer de 18 ani a acrosat cu masina au autoturism de teren care s-a rasturnat, apoi a lovit alta masina, condusa de o fata de 19 ani. Soferul vehiculului rasturnat a fost ranit.”In…

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN. Șaptezeci și doua de autovehicule…

- Un carambol a avut loc in aceasta dimineața, pe o strada din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate o autospeciala a Poliției și alte trei mașini. Pe strada Theodor Mihali din Cluj Napoca, a fost inregistrat un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule, dintre care o autospeciala…