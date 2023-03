Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe DJ 711 in comuna Comișani. Din primele date oferite de IPJ Dambovița un autoturism a acroșat un autoturism staționat, a lovit in cap de pod, a parasit partea carosabila și a intrat intr-un șanț. In urma impactului, doua persoane au fost ranite (conducator auto și pasagera). Polițiștii efectueaza…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, dupa ce s-au rasturnat cu masina pe DJ 506, intre localitatile teleormanene Merisani si Guruieni, informeaza ISU Teleorman, potrivit Agerpres."In urma accidentului au rezultat patru victime, constiente si cooperante, doua femei (68 si 55 ani) cu dureri toracice,…

- Un nou accident violent in Dambovița! In urma cu puțin, doua persoane au fost ranite dupa ce s-au oprit cu mașina intr-un cap de pod, pe de strada Principala, din comuna Pietrari. Una dintre persoanele ranite au fost transportate de urgența la spital pentru ingrijiri și investigații medicale. In schimb,…

- UPDATE - Din pacate, cele 3 persoane inconștiente au fost declarate decedate. Nu se cunoaște cate persoane erau exact in duba respectiva. Potrivit unor surse de la nivelul subunitații miniere, astfel de vehicule transporta zeci de muncitori. In tancheta s-ar fi aflat doua echipe de la Atelierul mecanic.Acestea…

- Trei persoane ar fi grav ranite. Nu se cunoaște cate persoane erau exact in duba respectiva. Potrivit unor surse de la nivelul subunitații miniere, astfel de vehicule transporta zeci de muncitori. In tancheta s-ar fi aflat doua echipe de la Atelierul mecanic.Acestea ar fi trebuit sa efectueze lucrari…

- Șoferul de 21 de ani care s-a oprit cu mașina intr-un stalp de electricitate pe raza localitații Baleni, miercuri seara, era drogat. Acesta și inca o persoana care se afla in autoturism au fost raniți in urma impactului. „In urma probelor recoltate, a rezultat faptul ca barbatul, in varsta de 21 de…

- Cele doua persoane care au fost gasite inconstiente dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, marti seara, pe autostrada A3, au fost declarate decedate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Conform sursei citate, victimele prezentau leziuni incompatibile cu viata.Un…