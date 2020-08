Accident rutier la Șirineasa. Trei persoane vătămate Joi, 27 august 2020: Accident rutier in localitatea Șirineasa, DJ677F, se circula alternativ – din primele cercetari rezulta faptul ca, conducatorul unui autoturims cu volan pe dreapta nu ar fi pastrat o distanța laterala regulamentara intrand in coliziune cu un autocamion ce circula din sensul opus de mers, autoturismul fiind proiectat intr-un alt autoturism ce se deplasa regulamentar in spatele autocamionului. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a trei persoane. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns, joi, la spital in urma unui accident petrecut pe DN 1B, in localitatea Valea Calugareasca, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, relateaza Agerpres.Citește și: Barbat arestat preventiv pentru 30 de zile pentru viol: a profitat…

- Copiii raniti in accdentul de la Tortomanu au noua, respectiv zece ani.Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in judetul Constanta, la Tortoman.In urma evenimentului, au fost ranite mai multe persoane: un adult la coloana cervicala si doi copii, unul de noua ani care a suferit un traumatism…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier produs in localitatea bihoreana Nojorid, circulatia fiind blocata pe DN 79, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Alina Farcuta, potrivit Agerpres.Citește și: Decizie radicala luata…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, luni, pe Transalpina, in zona localitații Voineasa, din județul Valcea, dupa un accident intre doua mașini, in urma caruia patru persoane au fost ranite, informeaza Mediafax.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea! Anunțul facut de DNA: Cum a fost…

- Un accident rutier a avut loc azi, in jurul amiezii, la Rebrișoara. Patru mașini au colizionat, iar doua persoane au ajuns la spital. Un echipaj al pompierilor, doua echipaje SAJ și poliția au fost solicitate la un accident rutier petrecut in Rebrișoara. Accdentul a avut loc intr-o zona in care se lucreaza…

- UPDATE: Acidentul s-a petrecut pe DN 24 A, la kilometru 91. Mașina care a produs evenimentul rutier era condusa de un tanar de 19 de ani, domiciliat in localitatea Budu Cantemir, comuna Stanilești. Acesta avea in mașina un pasager in varsta de 21 de ani, din aceeași localitate. Șoferul, care avea direcția…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia: Doua persoane ranite dupa impactul dintre un autoturism și un autotren. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 12.30 pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua persoane au fost…

- Traficul rutier in zona a fost blocat in urma impactului dintre un autoturism si un autotren. Doua persoane fiind ranite in urma impactului. Citeste si: Accident rutier grav intre un microbuz si un TIR. Opt persoane, ranite in urma impactului VIDEO Conform IPJ Alba, conducatorul autoturismului,…