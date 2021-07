ACCIDENT rutier la Petrești. Două persoane au fost rănite după ce două mașini s-au lovit Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe strada Valea Sebeșului din Petrești. Un tanar a lovit cu mașina un autoturism condus de o femeie. Ambii șoferi sunt din Sebeș. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 iulie, in jurul orei 8.30, pe strada Valea Sebeșului, din localitatea Petrești, un tanar, de 20 de ani, […] Citește ACCIDENT rutier la Petrești. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

