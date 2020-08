Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita sambata dupa-amiaza in urma unui accident rutier produs intre Alba Iulia și Drambar. In urma evenimentului rutier, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier s-a produs pe DJ 107, intre Drambar și Alba Iulia. O mațina s-a rasturnat…

- O tanara din Blaj a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN 14B, intre Teiuș și Blaj. A pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a ajuns in afara șoselei. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 17.50, polițiștii din Teiuș au intervenit pentru soluționarea unui…

- Un tanar baut a fost ranit dupa ce s a rasturnat cu autoturismul in afara partii carosabile.Astazi, in jurul orei 06.30, un barbat de 26 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat 0,34 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism pe DJ228A in afara orasului Ovidiu,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O persoana ranita, dupa ce mașina s-a rasturnat in urma unei coliziuni. Trafic ingreunat in zona Spitalului Județean Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 12.00 pe bulevardul Revolutiei din Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la ieșire din Teius spre Alba Iulia: O persoana ranita dupa coliziunea intre trei autovehicule. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri dupa-masa la ieșire din Teius spre Alba Iulia. Traficul este ingreunat dupa o coliziune fața-spate intre trei autovehicule.…

- Ziarul Unirea UPDATE| ACCIDENT rutier in Ocna Mureș: Un biciclist baut, ranit dupa ce a fost acroșat de o mașina Un accident a avut loc joi dupa masa in jurul orei 15.20 pe strada Malinului din Ocna Mureș. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Malinului din orașul Ocna Mures. Din primele informații,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 107: O persoana a fost ranita dupa ce un camion s-a rasturnat intre Hapria și Straja Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 13.00, pe DJ107, intre Hapria și Straja. Un camion s-a rasturnat marți in afara parții carosabile pe DJ 107 intre Hapria și Straja.…