Accident rutier în Timişoara. Au fost implicate două maşini în care se aflau cinci persoane Accidentul de circulatie a avut loc in jurul orei 17.00, pe strada Demetriade. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane. Doua victime au ajuns la spital. Dintre cele cinci persoane implicate in accident, trei victime au primit ingrijiri medicale, iar doua au fost transportate la spital. La fața locului ... The post Accident rutier in Timisoara. Au fost implicate doua masini in care se aflau cinci persoane appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

