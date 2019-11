Accident produs de un tânăr beat și fără permis Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs de un tanar beat și fara permis de conducere. Evenimentul rutier a avut loc sambata, in jurul orei 17:45, pe raza localitații Balinț. Un autoturism s-a izbit puternis de un stalp de pe marginea drumului, pe care l-a rupt, și de un pom, pe care l-a pus la pamant, dupa ce șoferul – un tanar de 22 de ani – a perdut controlul asupra direcției de mers. In urma impactului, conducatorul auto și un pasager, in varsta de 66 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportați la spital. Șoferul a… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

