Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 octombrie 2021, in jurul orei 6.00, pe DN 1, la km 416 +620 de metri, in afara localitații Miraslau, un barbat, de 65 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un bivol care se afla pe partea carosabila, dupa care autoturismul s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- ACCIDENT rutier langa Miraslau: Un șofer, ranit dupa ce a lovit un bivol și s-a rasturnat cu mașina ACCIDENT rutier langa Miraslau: Un șofer, ranit dupa ce a lovit un bivol și s-a rasturnat cu mașina La data de 19 octombrie 2021, in jurul orei 6.00, pe DN 1, la km 416 +620 de metri, in afara localitații…

- Un barbat din Alba s-a rasturnat cu mașina dupa ce a lovit un bivol care mergea pe marginea drumului. Șoferul a ajuns la spital Un barbat din comuna Unirea s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea și a ajuns la spital dupa ce a lovit un bivol, care se afla pe partea carosabila. Accidentul s-a petrecut…

- Duminica, 10 octombrie, la ora 09.49, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Rozavlea a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de…

- Duminica, 10 octombrie, la ora 09.49, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Rozavlea a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de…

- La data de 18 august 2021, in jurul orei 15,30, polițiștii din Campeni au intervenit pe DN 75, pe raza localitații Mihoești, unde a fost semnalata producerea unui accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din comuna Scarișoara, in timp ce conducea un autoturism, a patruns…

- Un accident rutier a avut loc in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, iar o persoana a ajuns la spital. Un apel la 112 anunta un accident pe DJ 172, in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, rasturnandu-se. Din cele doua persoane implicate, una a ajuns la spital. „Echipajele au gasit…

- Un accident rutier grav s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 18:20, pe drumul național DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit primelor informații, o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului. Șoferul este inconștient. Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier s-a produs pe DN 1, km 432 +850, pe…