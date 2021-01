Stiri pe aceeasi tema

Ajun de An Nou sangeros. Cel putin de 28 de persoane au fost ucise intr-un atentat terorist

Ajun de An Nou sangeros. Un autobuz a fost prins intr-o ambuscada, 28 de persoane au fost ucise.…

Cutremur puternic cu magnitudinea 6,4. Un copil a murit și mai multe persoane au fost ranite

Mai multe persoane au fost ranite in cutremurul cu magnitudinea 6,4 produs marti la pranz in…

Vezi filmul accidentului mortal din Baia Mare: Doua persoane au murit pe loc

Astazi, 25 decembrie, ora 15.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privirea la producerea unui accident…

Accident mortal in Baia Mare in prima zi de Craciun: Doua persoane au murit pe loc in urma impactului

La intersectia B-dul Republicii cu B-dul Traian a avut loc un accident grav de circulatie…

Un atentat terorist sangeros a avut loc in urma cu putin timp. Cel putin cinci persoane au murit.

O bomba a ucis 5 medici la Kabul. Au fost plasate mai multe astfel de bombe magnetice…

Accident grav in Baia Mare. Doua autoturisme facute praf. Doua persoane ranite in urma impactului

Azi, 15 decembrie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident…

Accident grav in Maramureș. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite in urma impactului

Accident grav in localitatea Berbești. Trei mașini implicate in evenimentul rutier. Doua…

Accident grav in Maramureș. Un barbat de 30 ani a facut prapad pe șosea

Azi-noapte, 10 decembrie, ora 00.45, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs…