Accident la Roșiori între două autoturisme și un TIR Patru persoane au fost implicate intr-un accident produs in aceasta dimineața pe raza localitații Roșiori din județul Suceava. Accidentul a avut loc intre doua autoturisme și un TIR. Una dintre cele patru persoane a ramas incarcerata in urma impactului, fiind extrasa de salvatorii ISU Suceava. Aceasta era conștienta și a fost preluata pentru ingrijiri medicale. […] The post Accident la Roșiori intre doua autoturisme și un TIR first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

