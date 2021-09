Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: ArhivaVineri dupa-masa, in jurul orei 15:00, a avut loc un accident rutier in municipiul Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei și Constructorilor. In urma impactului, o femeie, pasagera intr-una din cele doua mașini, a fost transportata la spital. Nici un șofer nu era beat.„Poliția a…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, in jurul orei 07:15, pe drumul național DN 1, in dreptul localitații Santimbru. Traficul rutier este oprit. Potrivit IPJ Alba, circulația este oprita pe DN 1 din cauza unui accident rutier care s-a produs in zona sensului giratoriu din dreptul localitații…

In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier langa Spitalul Municipal Turda, la intrarea pe strada Alexandru Ioan Cuza. „Victimra, un motociclist de 63 ani este conștient și i se acord primele...

In urma cu o jumatate de ora s-a produs un accident rutier la Turda soldat cu o persoana ranita. Incidentul s-a petrecut pe Calea Victoriei din localitate. Din primele informații ar fi vorba despre o...

Un accident ciudat s-a produs in ultimele minute ale zilei de 12 iulie, pe Calea Victoriei din Turda, in condițiile in care nu era un trafic intens, iar șoseaua era aproape goala.

Un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Victoriei din Turda, in zona Penny/Pompieri.

- Accident grav petrecut in aceasta dupa-masa, vineri, 2 iulie, in municipiul Turda pe strada Calea Victoriei, vis-a-vis de Pompieri! La fața locului au intervenit imediat echipaje ale poliției, doua ambulanțe și

Din cauza aglomerației care se formeaza intre sensul giratoriu din Piața Romana și sensul giratoriu de la Dedeman (intersecție Ștefan cel Mare cu 22 Decembrie), unii șoferi se incumeta pe ruta...