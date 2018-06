Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…

- Doi tineri din Alba au fost raniți intr-un accident care a avut loc duminica, 17 iunie, in jurul orei 16,00 pe DN 14, la iesire din Copsa Mica spre Medias. Potrivit IPJ Sibiu, un sofer de 61 de ani, Medias, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatentiei in conducere, a patruns…

- Traficul va fi deviat de pe DN 7 pe soseaua de centura a orasului Calimanesti, joi, pana la ora 12.00, din cauza unor lucrari la carosabil, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pana in jurul orei 12.00, din cauza unor lucrari de frezare si asfaltare, traficul (toate…

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, joi dimineata, pe un fir alternativ, pe DN1D Urziceni - Ploiesti, in urma unui accident, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul este ingreunat, luni dimineata, pe DN 72A, in zona Priseaca, judetul Dambovita, unde se circula pe un singur fir, alternativ, dupa ce a avut loc un accident in care au fost implicate patru...

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 4 kilometri s-a format pe autostrada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul pe DN 6 (E70) Bucuresti - Alexandria s-a reluat in conditii normale, dupa ce joi dimineata a fost blocat in urma unui grav accident dintre un microbuz si o masina, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor noua, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul…