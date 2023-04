Accident în centrul Clujului. Două boliduri au fost implicate Doua mașini s-au lovit vineri seara pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22.00, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

