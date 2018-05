Accident grav pe drumul naţional Tulcea-Constanţa, trafic suspendat Zeci de autovehicule asteapta reluarea traficului pe drumul national Tulcea-Constanta, in conditiile in care circulatia pe ruta alternativa este sistata incepand de miercuri, 2 mai, din cauza unor exercitii militare care se executa in Poligonul Batalionului de Infanterie Marina Babadag pana la sfarsitul acestei luni. "Un barbat de 41 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un ansamblu format din autotractor cu o semiremorca, intr-o curba, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara cu remorca, condusa regulamentar de un barbat de 32… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari brasoveni intervin joi seara pentru a salva doua persoane accidentate in zona Prapastiile Zarnestilor, de langa orasul Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Este vorba despre o femeie cu traumatism…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din satul tulcean Trestenic, a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat, pentru Agerpres, ca incendiul a fost…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Cod portocaliu, nu au existat evenimente meteorologice deosebite, a sustinut, luni, seful Inspectoratului…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- O familie din Sacele s-a intoxicat cu monoxid de carbon, printre victime fiind și doi copii de 3, respectiv 6 ani. Un numar de patru persoane, intre care doi copii, membri ai aceleiasi familii din Sacele, au ajuns la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.…