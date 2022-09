Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in plin intr-o caruta pe DN2E in zona localitații Radașeni, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Falticeni cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. Doi adulți și un minor, aflați in atelajul…

- Un autoturism a intrat intr-un stalp de electricitate feroviar pe raza localitații Verești, anunța ISU Suceava. In urma evenimentului, un barbat in varsta de 22 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu…

- Un autoturism s-a rasturnat pe partea carosabila pe E85 in zona localitații Danila, informeaza ISU Suceava. Traficul este blocat. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2. Sunt implicate doua persoane din care una necesita ingrijiri…

- Miercuri seara Secția 8 Poliție Rurala Adancata a fost sesizata despre faptul ca pe raza localitații Berești a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul vehiculului pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca…

- ACCIDENT pe DN67C Transalpina, in județul Alba: motociclist ranit, dupa ce s-a lovit de o mașina Un tanar care circula pe motocicleta a fost ranit intr-un accident rutier petrecut miercuri pe DN67C Transalpina, in județul Alba. Acesta a intrat in coliziune cu o mașina. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 29…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00:35, un barbat de 30 ani, din orașul Siret, care conducea autoturismul pe str. Ștefan Petriceicu Voda, din localitate, a pierdut controlul direcției de mers, a parasit partea carosabila, intrand intr-un cap de pod. In urma evenimentului a rezultat vatamarea…

- Un barbat a murit in aceasta dimineata in urma unui grav accident de circulatie pe Centura Capitalei, la kilometrul 43, in Jilava. Masina victimei a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de o autocisterna.