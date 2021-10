Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit într-un microbuz cu numere de România care a intrat într-un TIR, pe autostrada M1 din Ungaria, în zona kilometrului 94, pe directia Gyor. Potrivit presei din Ungaria, tragedia s-a produs în zona orasului Bábolna. Cinci oameni care…

- Douazeci de pacienti romani cu COVID-19 au fost transferati la spitale din Ungaria in decurs de doua zile. ”In cele doua zile au fost transferati 21 de pacienti. Din nefericire, o pacienta a decedat in timpul transferului, deci in cele centrele universitare din Szeged si Debrecen se afla 20…

- Un accident teribil a avut loc langa Capitala! Doua persoane au murit și o a treia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un stalp. Iata cum a avut loc tragedia!

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in localitatea Lechința, din județul Mureș, acolo unde din pacate un tanar de 28 de ani a murit. Autoturismul in care se afla cu alte trei persoane s-a izbit puternic de un stalp, astfel ca tanarul a fost aruncat din mașina.

- Un accident grav de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frunzișului din municipiul Cluj-Napoca. Un autoturism și o motocicleta s-au ciocnit, iar in urma impactului o femeie de 60 de ani a murit. Iata cum a avut loc tragedia!

- 8 moldoveni au fost raniți in urma unui accident in Romania. Impactul s-a produs astazi, in jurul orei 12:00, in raza localitații Andreneasa. Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu mai multe informații despre caz.