Accident grav în Rodna! O persoană inconștientă, în stop cardio-respirator Un accident rutier grav s-a produs duminica noaptea in localitatea Rodna, la ieșire spre localitatea Șanț. O persoana este in stop cardio-respirator și i se aplica manevre de resuscitare. Un echipaj de pompieri cu o autospeciala de descarcerare de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud intervin la ieșirea din localitatea Rodna spre localitatea Șanț la un accident rutier. O persoana a fost gasita incarcerata, inconștienta. „Victima de sex masculin este in stop cardiorespirator. Concomitent alertarii primelor resurse a fost alocat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

