- Un grav accident de circulație a avut loc vineri dimineața pe DN 13, la iesirea din localitatea brasoveana Rotbav. Patru persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR.

- Coliziune frontala intre un autoturism și un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov. Patru persoane au murit.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22, la ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune…

- Doi oameni au murit și doi au fost raniți grav, vineri, pe DN 1, in zona localitații Baicoi, din Prahova, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp de electricitate. Potrivit Poliției Prahova, accidentul de pe DN 1, din zona Baicoi , s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești.…

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a lovit violent un copac. Circulația auto pe Drumul Național 79A este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79A, intre localitațile Șicula și Ineu, județul Arad,…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit în urma unui accident produs luni pe DN7, la Calimanesti, între un autoturism si un TIR, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea. Traficul…

- F. T. Este greu sa scrii si, mai ales, sa tragi vreo concluzie despre ce s-a intamplat in noaptea de luni spre marti la Cocorastii Colt! Este greu, fiindca un om a murit! Tocmai de aceea amintim doar ceea ce scriu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova intr-un comunicat de…

- Un accident grav s-a petrecut, joi seara, in Bucuresti, unde un motociclist si-a pierdut viata, dupa ce s-a ciocnit cu o masina in zona Palatului Parlamentului. Conducatorul unui autovehicul care circula pe bd.Libertații dinspre bd. Unirii a intrat in coliziune cu un motociclist, iar in urma accidentului…