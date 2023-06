Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident la Izvoru Crișului, pe DN1 E60. Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin, vineri dimineața, ora 09:20, la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitații Izvoru Crișului. In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. In autoturism se afla incarcerat…

- Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitații Izvoru Crișului. „In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. In autoturism se afla incarcerat un barbat semi-conștient, de aproximativ 40 de ani. Salvatorii…

- Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza pentru descarcerarea unei victime, conștiente. La fața locului acționeaza…

- Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza pentru descarcerarea unei victime, conștiente. La fața locului acționeaza…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut pe autostrada A10, in apropierea localitații Ștejeriș. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate, cu scurgeri de carburanți pe carosabil.…

- In urma cu cateva minute s-a semnalat un accident rutier și in zona depozitului Kaufland Turda Viteza și carosabilul umed par sa puna probleme in aceasta dimineața șoferilor care tranziteaza zona. In Feleac a fost un accident in urma cu 2 ore, acum la depozitul de la Kaufland. Pompierii, echipajele…

- In urma cu o ora un autoturism a intrat intr-un stalp in localitatea Vad. O tanara a ramas incarcerata. Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la accident. In accident a fost implicat un singur autoturism, in care se afla incarcerata o tanara de aproximativ 25 de ani. Potrivit ISU…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecuta pe strada Bucium din Cluj-Napoca, dupa ce un barbat s-a rasturnat cu autoturismul, in urma unui impact cu un copac și a ramas incarcerat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte pentru a descarcera și a extrage…